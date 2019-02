Selon le gouvernement, les incertitudes sur l’économie sud-coréenne persistent

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a estimé que les exportations et les investissements se trouvent actuellement dans une « phase de correction ».Dans sa revue mensuelle « Tendances économiques » publiée aujourd’hui, le ministère des Finances a jugé que les incertitudes persistaient en raison des conflits commerciaux entre Washington et Pékin ainsi que de la mauvaise performance des semi-conducteurs.En effet, les exportations de produits « made in Korea » poursuivent leur baisse depuis décembre dernier, notamment à cause du recul des ventes d’appareils mobiles et de semi-conducteurs. A cela s’ajoute l’emploi qui n’arrive pas à décoller : le mois dernier, le nombre de ceux qui ont trouvé un travail n’était que de 19 000.Cependant, la consommation a progressé en décembre dernier pour le 3e mois consécutif.Dans ce contexte, l’exécutif a affirmé qu’il allait miser sur la croissance des industries innovatrices et la création d’emplois, tout en cherchant des mesures destinées à relancer les exportations.