Entrée en vigueur de la loi spéciale sur la lutte contre les particules fines

Photo : YONHAP News

La loi spéciale sur la lutte contre les particules fines est entrée aujourd’hui en vigueur. Ainsi, les chefs des municipalités peuvent déclencher les dispositifs d’urgence prévus par les arrêtés municipaux, lorsque la concentration moyenne de particules ultrafines dépasse les 50 microgrammes par mètre cube le jour même et qu’un taux similaire est prévu aussi pour le lendemain.Il s’agit notamment de limiter la circulation des vieux véhicules diesel entre 6h et 21h, ainsi que de recommander la fermeture provisoire ou la réduction de la durée des cours dans les établissements scolaires et des horaires d’ouverture des garderies d’enfants.Pour le moment, cette nouvelle disposition concerne uniquement Séoul, qui dispose seul d’une législation en ce sens. La province de Gyeonggi qui entoure la capitale ainsi que la ville d’Incheon, proche de Séoul, envisagent d’établir des arrêtés en ce sens avant la fin de l’année.D’autre part, le Comité spécial chargé de la lutte contre les particules fines a tenu aujourd’hui sa première réunion. C’est une tour de contrôle en la matière, composée de 18 civils et 16 fonctionnaires. Le comité a décidé de réduire d’ici 2022 les émissions de particules fines de 36 % par rapport au niveau de 2014.