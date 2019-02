Photo : YONHAP News

L’avant dernier dimanche du mois de février sera clément dans l’ensemble de la Corée du Sud.D’après les prévisions de Météo-Corée, il fera entre -10 et 6°C demain à Chuncheon dans le nord-est, entre -5 et 4°C à Séoul, entre -5 et 6°C à Daejeon dans le centre, et enfin entre -1 et 10°C à Busan, la grande ville portuaire située dans le sud-est de la péninsule.