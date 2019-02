JO 2020 : les deux Corées vont former des équipes conjointes dans quatre disciplines

Photo : YONHAP News

Les deux Corées vont former des équipes conjointes dans quatre disciplines lors des Jeux olympiques d’été de 2020 qui vont se dérouler à Tokyo au Japon.La décision a été prise, vendredi à Lausanne en Suisse, à l’issue de la réunion entre les ministres sud et nord-coréen des Sports, Do Jong-hwan et Kim Il-guk, avec le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach.Les quatre disciplines en question sont le basket-ball féminin, le hockey féminin, l’aviron et le judo. Les JO de Tokyo seront ainsi marqués dans l’Histoire comme les premières Olympiades d’été auxquelles Séoul et Pyongyang auront envoyé des équipes unifiées. Les deux Corées, rappelons-le, avaient créé une équipe conjointe en hockey sur glace féminin lors des JO d’hiver de PyeongChang de 2018.A Lausanne, les ministres Do et Kim ont également manifesté au patron du CIO l’intention de Séoul et de Pyongyang d’accueillir conjointement les JO d’été de 2032.