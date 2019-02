JO 2032 : Bach salue la candidature conjointe des deux Corées

Photo : YONHAP News

Hier, à Lausanne, les ministres des Sports des deux Corées, Do Jong-hwan et Kim Il-guk, ont officiellement fait part de l’intention de Séoul et de Pyongyang d'accueillir conjointement les Jeux olympiques d'été de 2032.Au cours d’une présentation qui a duré environ 10 minutes, le ministre Do a en particulier souligné que l’organisation conjointe de ces Olympiades contribuera à la paix mondiale.Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a salué cette initiative en la qualifiant d’« historique». Le CIO est prêt à venir en aide aux deux Corées, a-t-il déclaré. Et il a promis de leur fournir le savoir-faire du comité basé sur l’esprit olympique.