Les ministres sud-coréen et japonais des Affaires étrangères souhaitent que prochain sommet Pyongyang-Washington soit un succès

Photo : YONHAP News

Vendredi, les ministres sud-coréen et japonais des Affaires étrangères ont profité de la 55e Conférence sur la sécurité de Munich pour se retrouver en tête-à-tête. Au menu des discussions entre Kang Kyung-wha et Taro Kono : la coopération pour la dénucléarisation de la péninsule et l’instauration d’une paix durable, la décision de la Justice sud-coréenne concernant les travailleurs forcés coréens durant la colonisation ainsi que le développement des relations bilatérales.Aux journalistes qui l’attendaient à la sortie de cette rencontre, la chef de la Diplomatie sud-coréenne a déclaré qu’en amont du deuxième sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, les deux côtés ont échangé pas mal de points de vue. Notamment sur les résultats de la récente visite de l’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, Steve Biegun, à Pyongyang. Et elle a ajouté que son homologue nippon et elle s’attendaient à ce que cette nouvelle rencontre au Vietnam soit un succès.En ce qui concerne le verdict de la Cour suprême du pays du Matin clair sur les travailleurs forcé pendant l’occupation, le ministre nippon a une nouvelle fois demandé des consultations entre les gouvernements. Kang Kyung-wha a expliqué qu’à Séoul la question était toujours à l’examen.Par ailleurs, certains médias japonais ont rapporté que Taro Kono a profité de cette occasion pour demander les excuses de Moon Hee-sang. Le président de l'Assemblée nationale avait récemment déclaré que le dossier de l'esclavage sexuel serait bouclé si l'empereur japonais présentait des excuses auprès des victimes et ces propos avaient irrité les Japonais. A ce propos, la ministre sud-coréenne a dit que ce sujet n’a pas été abordé à l’issue de la rencontre avec son homologue nippon.La rencontre entre les deux chefs de la Diplomatie s’est tenue dans un contexte où les relations entre la Corée du Sud et le Japon se sont dégradées à cause de différends d'ordre historique et militaire. Kang a martelé que malgré ces différends, les ministères des deux nations devaient continuer à communiquer à coeur ouvert et ce à différents niveaux.