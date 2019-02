Le président Trump prévoit que le prochain sommet Pyongyang-Washington sera un véritable succès

Photo : YONHAP News

Le président américain prévoit que son prochain sommet avec le dirigeant nord-coréen qui se déroulera les 27 et 28 février à Hanoï sera un véritable succès. Donald Trump a tenu ces propos vendredi lors d’une conférence de presse organisée depuis le Rose Garden de la Maison blanche pour décréter l’état d’urgence nationale afin de financer un mur à la frontière mexicaine.A cette occasion, le locataire de la White House a une nouvelle fois souligné que ses relations avec Kim Jong-un étaient excellentes et il a ajouté que la Corée du Nord et son leader étaient dotés d’un énorme potentiel pour devenir une puissance économique.Par ailleurs, le numéro un des Etats-Unis a réaffirmé qu’il n’avait pas besoin de se précipiter et qu’il était prêt à des discussions de longue haleine.