Hausse des tarifs des taxis à Séoul

Photo : YONHAP News

Le prix de la course des voitures oranges a augmenté. Depuis ce matin 4 heures, le tarif de taxi de base est passé de 3 000 à 3 800 wons, une somme équivalente à 3 euros. Cette mesure ne s’applique toutefois que dans la capitale.A partir de ce soir, le tarif de base de nuit va également connaître une hausse et passer à 4 600 wons la course, et pour les taxis de groupe (six à huit places) et de luxe à 6 500 wons.Mais la hausse ne concerne pas seulement la prise en charge, le prix du kilométrage a aussi augmenté. Désormais, avec 100 wons il n’est plus possible que de faire 132 mètres contre 142 hier.