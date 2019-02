Le ministre de la Défense encourage les solats des unités Cheonghae et Akh

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo a rencontré vendredi les soldats des unités « Cheonghae » et « Akh ».L’unité Cheonghae, qui a été dépêchée il y a dix ans en Somalie avec pour mission de protéger les bateaux de pêche sud-coréens des pirates au large de ce pays à l’est de l’Afrique, mouille actuellement au port de Zayed à Abu Dhabi afin de participer à l’IDEX. Il s’agit d’une expo-conférence internationale sur la défense dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui se tient cette année du 17 au 21 février. Quant à l’unité Akh, elle stationne en ce moment à Sweihan, aux Émirats arabes unis.En encouragent les militaires, le chef de la Défense de la Corée du Sud a déclaré que l’Armée sera dépêché là où sont les citoyens et il a souligné qu’en présence des soldats sud-coréens, les côtes de la Somalie seront toujours en sécurité et pacifiées.