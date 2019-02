Sommet de Hanoï : la délégation nord-coréenne s'adonne aux préparatifs protocolaires

Photo : YONHAP News

A un peu plus d'une semaine du deuxième sommet nord-coréano-américain prévu à Hanoï, une délégation du Nord a fait le tour des différents lieux que le dirigeant nord-coréen pourrait visiter sur place. En effet, d'après divers medias, Kim Jong-un effectuera une visite d'Etat au Vietnam le 25 février, deux jours avant sa rencontre avec Donald Trump.Kim Chang-son, le secrétaire en chef du Secrétariat de la Commission des Affaires de l'Etat, et sa délégation ont visité, hier, la zone industrielle de Bac Ninh, la province vietnamienne où se rassemblent des entreprises étrangères dont Samsung Electronics.Les officiels du pays communiste se sont également rendus à la province de Lang Son, au nord, considérée comme le centre ferroviaire du pays, avant d'aller apprécier le paysage de la baie d'Halong, site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.Pendant ce temps, les groupes de travail de Pyongyang et de Washington ont eu hier une brève rencontre avant d'entamer leurs propres concertations dès aujourd'hui sur tous les aspects protocolaires relatifs au deuxième tête-à-tête Kim-Trump. Le gouvernement vietnamien a mis à disposition, pour ce sommet tant attendu, son Palais culturel de l'amitié pour installer le centre de presse et choisi Vietnam Television comme diffuseur principal de l'événement.