Sommet de Hanoï : les délégations de Washington et de Pyongyang reprennent leurs réunions de travail

La Corée du Nord et les Etats-Unis organiseront cette semaine la deuxième série de réunions de travail pour discuter des points à aborder ainsi que du protocole en vue du deuxième sommet bilatéral prévu les 27 et 28 février à Hanoï.Selon une source sur place, la délégation américaine chargée de l'ordre du jour arrivera demain dans la capitale vietnamienne. Quant au secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, il a fait savoir mercredi dernier que deux équipes travaillaient à la préparation de l'évènement, dont l'une se rendrait au Vietnam à la fin de la semaine. Après l'arrivée de la délégation nord-coréenne dirigée par Kim Hyok-chol, le représentant spécial des affaires américaines de la Commission des affaires de l'Etat, les deux parties entameront leurs deuxièmes consultations de travail notamment sur les mesures correspondantes à la dénucléarisation de Pyongyang et sur le projet de « Déclaration conjointe de Hanoï ».De leur côté, les équipes en charge du protocole des deux pays sont déjà sur place. En effet, la délégation du régime communiste dirigée par Kim Chang-son est arrivée samedi, tandis que celle conduite par Daniel Walsh, le chef de cabinet adjoint de la Maison blanche, séjournerait à Hanoï depuis vendredi dernier.