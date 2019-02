La délégation parlementaire achève sa visite aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le président de l'Assemblée nationale est rentré hier à Séoul après une visite de huit jours aux Etats-Unis, accompagné d’une délégation de députés au pouvoir et de l'opposition. Sur place, les élus ont pu rencontrer le secrétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis John Sullivan, l’émissaire spécial du département d'Etat pour le Nord Steven Biegun et la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, entre autres.A son retour, Moon Hee-sang a annoncé que cette visite avait été l'occasion de confirmer le soutien des députés américains à l'alliance entre Séoul et Washington et de discuter des mesures de coopération pouvant accélérer la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Il a d'ailleurs rapporté que le milieu politique américain devenait optimiste à propos des pourparlers avec Pyongyang.L'occupant du perchoir et la délégation parlementaire se sont ensuite déplacés à New York et à Los Angeles pour assister à une rencontre avec leurs compatriotes installés dans le pays de l'oncle Sam, avant de se rendre au centre de recherches coréennes de l'université de Californie du Sud.