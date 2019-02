Les projets de coopération intercoréenhe freinés en raison du sommet de Hanoï

Photo : YONHAP News

La mise en œuvre des projets intercoréens a légèrement freiné en raison du deuxième sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord prévu fin février au Vietnam. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification, lors d’un point de presse régulier.Paik Tae-hyun a ainsi expliqué que le Nord se concentrait actuellement sur les préparatifs de la rencontre de Hanoï, avant d'ajouter que les deux Corées continuaient de maintenir leur coopération afin de réaliser ces projets de coopération Nord-Sud, conformément au planning prévu.En effet, une réunion de travail entre Séoul et Pyongyang a été tenue le 31 janvier dernier dans le cadre du projet routier. Or, les deux parties n'ont toujours pas abouti à des résultats tangibles pour réaliser l'inspection des voies routières du Sud par des experts nord-coréens, ou encore l'étude conjointe des routes de la côte est situées au nord du 38e parallèle.Quant à l'organisation de la cérémonie du centenaire du mouvement de l'indépendance contre le joug japonais, dit « Soulèvement du 1er mars », aucun préparatif n'a été constaté jusqu'ici.Interrogé sur la « détermination de Kim Jong-un à dénucléariser la péninsule coréenne », selon les termes du Rodong Sinmun, l'organe de presse du Parti des travailleurs, l'officiel s’est voulu élusif, répondant qu'il serait inapproprié de la commenter de manière officielle.