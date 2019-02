Selon les médias japonais, la Corée du Nord multiplie ses violations de sanctions onusiennes

Photo : KBS News

En amont du deuxième face-à-face entre Kim Jong-un et Donald Trump, prévu fin février à Hanoï, la Corée du Nord continuerait de ne pas se plier aux sanctions des Nations unies infligées à son encontre.L'agence de presse Kyodo News a rapporté hier que le pays communiste persisterait dans son développement et ses essais nucléaires et balistiques par le biais des installations non militaires, dont les aéroports civils ou les usines. Pour étayer cette nouvelle, l'agence nippone a fait référence à un rapport d'un panel d'experts du Comité des sanctions en Corée du Nord du Conseil de sécurité de l'ONU.Le document en question soupçonne Pyongyang de disperser différents locaux de fabrication, de réserve ou de test des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) pouvant frapper le continent américain. Il met en avant que la centrale nucléaire de Yongbyon que le Nord s'est engagé à démanteler serait toujours opérationnelle, et que de nouvelles structures y seraient même en construction.Kyodo News a ajouté que le groupe d'experts en question avait déjà remis le 1er février dernier ce rapport qui sera rendu public sous peu.Pour rappel : fin janvier déjà, le Yomiuri Shimbun avait lui aussi relayé à destination de New York le même compte-rendu présumé selon lequel l'Etat ermite aurait vendu le droit de pêche à son allié chinois via des intermédiaires. Ce n'est pas tout. L’Asahi Shimbun avait également fait savoir que le Nord n'avait pas suspendu son programme d'arsenaux nucléaire et balistique.