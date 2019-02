Mouvement de Gwangju : la poursuite disciplinaire piétine

Photo : YONHAP News

Les discussions sur la demande de sanctions à l'encontre de trois députés du Parti Liberté Corée (PLC), la principale force d'opposition, ont été reportées au 7 mars prochain.Pour rappel : le Minjoo, le parti au pouvoir, et trois autres formations de l'opposition ont déposé au comité d'éthique de l'Assemblée nationale une poursuite disciplinaire contre Kim Jin-tae et deux autres élus ayant délibérément dénigré le soulèvement du 18 mai de Gwangju, le mouvement pour la démocratisation du pays.Le report de ces discussions a été motivé par la discordance entre les deux principaux partis dans l’hémicycle. En effet, le Minjoo souhaite examiner en priorité la poursuite disciplinaire sur ces trois élus du PLC. Or, ce dernier réclame que le Parlement débatte sur l’ensemble des 26 demandes de sanction déposées jusqu'ici et que ce soit à la sous-commission de fixer l'ordre d'examen de ces demandes.