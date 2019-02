IDEX 2019 : Séoul cherche à coopérer davantage avec l'Egypte, les EAU et Oman en matière de défense

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense a discuté hier avec son homologue égyptien des moyens de renforcer une coopération bilatérale en matière de défense et d'industrie des munitions. Et ce en marge du salon de l'armement IDEX 2019 qui s'est ouvert samedi dernier pour deux jours à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis.Chung Kyeong-doo et Mohamed El-Asar se sont engagés à relever d'un cran leur coopération en ce sens, basée sur la confiance mutuelle. En particulier, le ministre égyptien a souhaité que cette coopération prenne de l'ampleur à travers les investissements à capitaux mixtes et la coproduction d'armes. Et d'apprécier aussi les efforts de Séoul visant à pérenniser la paix dans la péninsule tout en affichant son soutien à l'amélioration des relations des deux Corées.L'emploi du temps du chef de la défense sud-coréenne était très chargé : samedi, il a rencontré le ministre de la Défense des Emirats arabes unis Mohammad Ahmed Al Bowardi, avant de s'asseoir, le lendemain, aux côtés de son homologue du sultanat d'Oman Sayyid Badr bin Saud, toujours dans le cadre d'une plus large coopération du secteur.