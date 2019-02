De célèbres photos de « wianbu » rendues publiques pour la première fois en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le public sud-coréen peut découvrir trois photos qui témoignent de l'esclavage sexuel perpétré par l'armée impériale japonaise durant la Seconde guerre mondiale dans « Archives-Mémoire : l'histoire des wianbu, une histoire qui n'a pas encore été entièrement racontée ». Il s'agit d'une exposition organisée du 25 février au 20 mars au Centre d'architecture urbaine de Séoul.Les photos en question auraient été prises le 14 août et le 3 septembre 1944, et éditées dans un album entre 1944 et 1945 par l'armée américaine. Dans la première photo, on voit une femme enceinte, qui est en fait feu Park Young-sim, une ancienne « femme de réconfort », quand elle était enfermée dans le camp militaire nippon. Les deux autres montrent des wianbu coréennes enfermées en Birmanie.Ces photos n'ont été présentées dans le pays du Matin clair jusqu'à aujourd'hui que sous forme de photocopies. Mais la municipalité de Séoul et une équipe de recherche de l'université nationale de Séoul ont réussi en septembre dernier à acquérir ces images de 21 cm de long et 29 cm de large. Ces deux institutions organisatrices de l'exposition présentent également des documents, des articles de journaux étrangers, des images et des films sur les victimes de l'esclavage sexuel.