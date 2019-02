« Anarchist from Colony » à l'affiche dans les salles de cinéma japonaises

Photo : KBS News

Un film biographique sur un militant indépendantiste coréen est à l'affiche des salles de cinéma dans les principales villes du Japon, dont Tokyo et Osaka. Intitulé « Anarchist from Colony », le long métrage de Lee Joon-ik raconte la vie de Park Yeol et de son épouse japonaise Fumiko Kaneko, qui ont lutté contre l'occupation japonaise de la péninsule coréenne.Des groupuscules d’ultra-droite de l'archipel se sont vivement opposés à la sortie du film dont le titre pour le public japonais est « Fumiko Kaneko et Park Yeol ». Néanmoins, les salles étaient complètes le week-end dernier.C'est la première fois qu'un ouvrage cinématographique inspiré de résistants coréens sort au Japon. Qui plus est, la diffusion du film dans l'archipel est d'autant plus significative que cette année marque le centenaire du soulèvement du 1er mars, le grand mouvement d'indépendance contre le joug nippon.