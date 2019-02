Intérieur Météo : la pluie se dirige vers le nord

A 16h ce lundi, l'île de Jeju et la côte sud-ouest du pays étaient sous une pluie fine. Celle-ci devrait s'intensifier et s'étendre progressivement au reste du territoire dans la journée de mardi.



D’après Météo-Corée, il fait actuellement 4°C à Séoul, 6°C à Daejeon, et 9°C à Daegu et Jeju.