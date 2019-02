Photo : KBS News

Une alerte à la neige a été déclenchée ce matin dans les régions de Séoul et du centre du pays. Météo-Corée prévoyait jusqu'à 10 cm de neige dans les endroits concernés. Le reste du pays était sous la pluie.Les températures sont stables ou en hausse selon les régions. Cet après-midi, il fait 4°C à Séoul et à Daejeon, 7°C à Daegu, 9°C à Gwangju, 12°C à Busan et enfin 14°C sur l’île de Jeju.