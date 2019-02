La Corée du Nord et les Etats-Unis discutent d’un échange d’officiers de liaison, selon CNN

Photo : KBS News

A huit jours de la deuxième rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, CNN a rapporté que les Etats-Unis et la Corée du Nord étudient la possibilité d’échanger des officiers de liaison. La télévision américaine a alors cité deux sources diplomatiques de haut niveau bien informées des négociations de travail en cours entre les deux pays, avant le sommet qui aura lieu les 27 et 28 février à Hanoï.L’idée en question est liée au premier point du texte signé par les deux dirigeants à l’issue de leur première entrevue à Singapour en juin. Ils s’étaient alors engagés à établir de nouvelles relations entre les deux pays, conformément à la volonté de paix et de prospérité de leurs peuples. Une promesse qui a ouvert la voie à l’établissement de relations diplomatiques formelles. Cependant, le pays communiste attend de Washington qu’il fasse un geste plus important, selon CNN.Si les USA et le Nord discutent sérieusement d'un échange d'officiers de liaison, ils auraient pensé à installer d’abord un bureau de liaison, avant d’ouvrir une ambassade.Pourtant, après son tête-à-tête de Singapour avec le leader nord-coréen, le président des Etats-Unis avait fait état de la nécessité de prendre certaines mesures préalablement à l’échange d’ambassadeurs.