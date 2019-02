Les échanges commerciaux sud-coréano-européens dépassent le cap des 100 milliards d’euros

Photo : KBS News

Les échanges de biens de la Corée du Sud avec les 28 pays de l’Union européenne ont dépassé l’an dernier la barre des 100 milliards d’euros.Selon les derniers chiffres publiés par l'organisme de statistiques européen Eurostat, le pays du Matin clair a vendu à l’UE pour 51 milliards d’euros, tandis qu’il lui a acheté pour 49,2 milliards d’euros. Les échanges bilatéraux ont donc franchi le seuil des 100 milliards d’euros pour la deuxième année consécutive.Il s’agit cependant d’une baisse de 1,6 % par rapport à 2017. Plus précisément, les exportations de produits « made in Korea » ont reculé de 1,4 % et les importations sud-coréennes de biens européens de 1,8 %. L’excédent commercial du pays a alors progressé de 300 millions d’euros sur un an pour s’élever à 1,9 milliard d’euros l’an dernier.La Corée du Sud demeure le huitième partenaire commercial de l’Union.