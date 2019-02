MBZ, l’homme fort des Emirats arabes unis, attendu à Séoul le 26 février

Photo : YONHAP News

Le prince héritier d'Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, homme fort des Emirats arabes unis, effectuera les 26 et 27 février une visite officielle en Corée du Sud, et ce en réponse à celle du président sud-coréen en mars 2018. Il s’agira de son cinquième déplacement au pays du Matin clair. Le dernier en date remonte à février 2014. Un programme chargé l’attend, avec en point d’orgue un sommet avec Moon Jae-in, le 27.A cette occasion, les deux hommes feront le point sur l’état actuel du développement des relations de partenariat stratégique spécial entre les deux pays, plus particulièrement dans les domaines du commerce, des investissements, du BTP ou encore de l’énergie. Ils publieront aussi une déclaration commune portant sur les moyens de coopération bilatérale.Moon souhaite aussi reconfirmer le soutien de l’Etat fédéral du Moyen-Orient au processus de paix dans la péninsule et en se basant sur ce soutien, les deux leaders se concerteront sur les moyens de travailler ensemble pour la paix et la prospérité à l’échelle régionale et internationale. La signature de plusieurs accords et de mémorandums d’entente est aussi au programme.Les EAU sont le seul Etat du Proche-Orient à avoir établi des relations de partenariat stratégique spécial avec la Corée du Sud. En 2018, ils ont été le premier importateur de la région de produits « made in Korea ».