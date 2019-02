De la neige à la veille du printemps

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est Usu, l’une des 24 divisions de l’année du calendrier lunaire, le jour où la neige fond et devient de la pluie pour annoncer un temps plus doux, selon les ancêtres. Mais l’hiver ne semble pas prêt de laisser sa place.Il a abondamment neigé aujourd’hui à Séoul et dans plusieurs régions centrales du pays. Une alerte aux fortes chutes de neige a même été déclenchée. Cela a provoqué des perturbations, particulièrement dans les airs. A l’aéroport d’Incheon, 20 vols ont été retardés jusqu'à 9h du matin. Et à celui de Gimpo, six vols ont été annulés et 18 retardés. De nombreux autres départs ou arrivées risquent de l’être.Mais sur les routes, contrairement à ce qui était prévu, la circulation a été plus fluide que d’habitude, dans la capitale. Explication : beaucoup ont utilisé les transports en commun pour se rendre au travail.