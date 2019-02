Un bateau de pêche sud-coréen arraisonné par les garde-côtes russes

Photo : YONHAP News

Un chalutier sud-coréen a été arraisonné par un navire de patrouille russe, alors qu’il pêchait des crabes près de la zone maritime russe.A en croire le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, le navire de 69 tonnes a été capturé dimanche matin aux alentours de 6h30. Avec à son bord un total de 11 marins : cinq sud-Coréens et six étrangers. Il a été transféré hier au port de Nakhodka, dans l'Extrême-Orient russe, et ses marins sont actuellement interrogés par les autorités locales.Le ministère a dépêché sur place un responsable du consulat général de Corée du Sud en Russie, en lui demandant de s’assurer de leur état de santé et de se concerter sur les mesures à prendre afin de les faire relâcher.