Sommet de Hanoï : Moon Jae-in s’entretient par téléphone avec Donald Trump

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et son homologue américain se sont de nouveau entretenus au téléphone hier soir, a annoncé la Cheongwadae.Selon son porte-parole, leur échange a débuté à 22h pour durer 35 minutes. Il a porté notamment sur les moyens de coopération en vue de faire de la prochaine entrevue entre Donald Trump et Kim Jong-un une réussite.Moon Jae-in a alors salué la poursuite des efforts diplomatiques « audacieux » déployés par Trump pour la paix dans la péninsule, et espéré que le sommet de Hanoï marque un tournant important pour la dénucléarisation complète de la péninsule, l’instauration de la paix et le développement des relations américano-nord-coréennes. Les dirigeants nord-coréen et américain s’y étaient d’ailleurs engagés lors de leur première rencontre à Singapour en juin.Appelant à « exploiter efficacement » le rôle de Séoul pour amener la Corée du Nord à accélérer les mesures en vue de se dénucléariser, le président de la République s’est dit prêt à assumer ce rôle, si le chef de l’Etat américain le demandait. Moon a alors pris comme exemple le rétablissement des liaisons ferroviaires et routières entre le Nord et le Sud ou encore des projets de coopération économique intercoréenne.Pour sa part, le locataire de la Maison blanche a informé Moon de l’état de la préparation de son second face-à-face avec l’homme fort de Pyongyang ainsi que celui des négociations entre son pays et le Nord. Et d’ajouter qu’il le tiendra au courant des résultats de ses discussions avec Kim et qu’il continuera à se concerter avec lui sur les mesures d’accompagnement. Trump a également assuré que le prochain sommet de Hanoï sera un grand succès, et a souhaité retrouver aussi le dirigeant sud-coréen en personne.