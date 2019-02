Séoul et Djakarta redémarrent leurs négociations commerciales

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a repris ses négociations commerciales avec l’Indonésie.D’après le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, les deux pays ont en effet déclaré la reprise des pourparlers en vue de conclure l'accord de partenariat économique global (CEPA). Cette déclaration a été faite hier par le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur Kim Hyun-chong et son homologue indonésien Enggartiasto Lukita, en marge du forum d’affaires bilatéral tenu à Djakarta.Les négociations avaient débuté à l’origine en mars 2012. Mais deux ans plus tard, elles ont été stoppées en raison de divergences de vue.En les redémarrant, Séoul souhaite conclure un traité commercial qui sera bénéfique pour les deux parties et qui porte aussi sur les investissements et la coopération économique. Kim s’est engagé à mettre un terme aux négociations avant la fin de l’année.