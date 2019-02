Horaires de travail flexibles : syndicat et patronat d’accord sur une nouvelle modification

Photo : YONHAP News

C’était la réunion de la dernière chance. Après environ deux mois de négociations marathon, syndicat et patronat ont trouvé hier un nouvel accord in extremis sur les horaires de travail flexibles. Ils sont finalement convenus de prolonger la période de calcul de la moyenne du temps travaillé, pour la porter jusqu’à six mois. Actuellement, elle est de trois mois. Les négociations ont été menées sous l’égide du Conseil économique, social et du travail (ESLC), un organe présidentiel de dialogue social.Pour être plus précis, si les deux parties sont d’accord, pendant six mois, l’employeur peut appliquer des horaires de travail adaptés à des besoins fluctuants de son entreprise. Il faut quand même respecter la moyenne hebdomadaire de 52 heures de travail.Les négociations d’hier ont abouti après que le syndicat a fait des concessions au patronat qui avait demandé de prolonger la période en question. Il a obtenu en contrepartie la défense du droit à la santé des travailleurs et la protection de leur salaire. Il s’agit entre autres du droit à une pause de onze heures consécutives par jour, c’est-à-dire que si un jour, un employé travaille jusqu’à 22h, il ne devra pas reprendre le travail avant 9h le lendemain.