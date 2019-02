Pompeo s’attend à une diminution de la menace nucléaire de Pyongyang après le sommet de Hanoï

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a renouvelé son espoir de voir la menace nucléaire nord-coréenne substantiellement diminuer après les retrouvailles Kim-Trump à Hanoï. Et d’ajouter que son président est profondément préoccupé par la question de la prolifération nucléaire et du danger que représentent les armes atomiques pour le monde.Mike Pompeo en a fait part dans une interview accordée à une télévision locale lors de son déplacement en Islande le 15 février.La semaine dernière également, lors de ses interviews avec des médias de son pays comme CBS, le visage de la diplomatie américaine a évoqué les sujets à aborder lors du prochain sommet nord-coréano-américain. Il a alors indiqué que non seulement la dénucléarisation, mais aussi la création des mécanismes de sécurité et de paix dans la péninsule pourraient être mises sur la table.