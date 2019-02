L’instauration de la paix dans la péninsule contribuera à la prospérité de l’Asie, selon Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre indien Narendra Modi est attendu demain à Séoul pour une visite d’Etat de deux jours. La veille de son arrivée, le quotidien indien en anglais « Times of India » a publié une tribune du président sud-coréen.Moon Jae-in y écrit croire que le processus de paix dans la péninsule va évoluer à un rythme accéléré après le sommet de Hanoï entre les dirigeants nord-coréen et américain. Il affirme ensuite que si une paix durable est instaurée dans la péninsule, cela devra grandement contribuer à la paix et à la prospérité dans l’ensemble des pays d’Asie.L’occupant de la Maison bleue a aussi évoqué le fait que l’Inde a dépêché notamment ses effectifs médicaux lors de la guerre de Corée, qu’il n’épargne pas son soutien à la politique nord-coréenne de Séoul, et qu’il est un pays ami envers qui la Corée du Sud est reconnaissante.Moon s’est aussi déclaré certain que désormais, l’ère de l’Asie s’ouvrira et que son pays et l’Inde en seront le centre de gravité.