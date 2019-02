Lancement en mars du réseau 5G en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va inaugurer, fin mars, la 5G pour le grand public, avec l'arrivée des premiers smartphones compatibles. En amont de la mise en service de ce réseau de dernière génération, le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki a rendu public aujourd’hui un plan stratégique visant à le promouvoir.Il a alors affirmé que cette nouvelle technologie permettra d’améliorer la qualité de vie des sud-Coréens et d’accélérer non seulement le développement de l’industrie des technologies de l’information et de la communication, mais aussi la convergence des autres industries.Selon ses explications, les trois principaux opérateurs télécoms du pays envisagent d’investir cette année plus de 3 000 milliards de wons, ou 2,3 milliards d’euros, pour maintenir leur avance sur les autres nations.