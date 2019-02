Samsung Electronics dévoile le Galaxy Fold

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a dévoilé mercredi à San Francisco, aux Etats-Unis, ses smartphones de nouvelle génération, dont le « Galaxy Fold ».Comme son nom laisse le deviner, il s’agit d’un smartphone à écran pliable. Son écran qui mesure 18,5 cm - la taille d’une tablette - devient 11,7 cm une fois replié. Jusqu'à trois applications différentes peuvent être utilisées sur le même écran. On y trouve six capteurs photos : trois à l’arrière, deux à l’intérieur et un à l’avant. Et le tout est agrémenté d'une intelligence artificielle (IA).Le nouveau téléphone intelligent pliable de Samsung sera mis en vente à partir du 26 avril prochain. Son prix est fixé à 1 980 dollars.