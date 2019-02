Sommet Trump-Kim : Steve Biegun et Kim Hyok-chol se retrouvent pour la première fois à Hanoï

Photo : YONHAP News

A J-6 du 2e sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, les préparatifs se poursuivent au Vietnam. La délégation de Washington emmenée par Steve Biegun est arrivée ce matin vers 8h30 à l’aéroport international de Hanoï. Celle de Pyongyang, représentée par Kim Hyok-chol, avait déjà débarqué sur le sol vietnamien hier soir.Les discussions entre l'émissaire spécial américain pour la Corée du Nord et son interlocuteur nord-coréen ont débuté, comme on s’y attendait, cet après-midi. Il s’agit de leur première rencontre en 15 jours. Biegun, rappelons-le, s’était rendu début février dans la capitale nord-coréenne. Leurs négociations porteront sur le contenu de la « déclaration de Hanoï », notamment les mesures de compensation à la dénucléarisation de la péninsule.En dehors de l’ordre du jour du nouveau tête-à-tête Kim-Trump, le lieu de cette rencontre ainsi que le nom des hôtels où les deux dirigeants vont séjourner attirent l’attention. Selon une source diplomatique bien informée, le locataire de la Maison blanche a de fortes chances de descendre au JW Mariott, et le numéro un du pays communiste, au Melia. Ils se retrouveraient alors à l’hôtel Metropole pour le sommet.Toujours d’après cette source, Kim Ⅲ pourrait emprunter des moyens de transports différents pour l’aller et le retour. Certains prévoient alors que pour certains trajets, il pourrait prendre le train.