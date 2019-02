Photo : YONHAP News

Entre deux belles journées ensoleillées, celle d'hier et celle prévue demain, ce vendredi est marqué par un ciel voilé sur l'ensemble du pays, avec même quelques gouttes de pluie attendues sur l'île de Jeju.Le mercure remonte un peu. D’après Météo-Corée, il fait 9°C à Séoul, 10°C à Daejeon, 12°C à Daegu et à Gwangju, et 14°C à Busan.