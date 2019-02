Selon la justice, l'âge maximum pour travailler est de 65 ans

Photo : KBS News

La Cour suprême a jugé, hier, que l’âge limite permettant d’exercer un travail manuel est de 65 ans. Ce verdict renverse, pour la première fois en trois décennies, la jurisprudence selon laquelle cet âge est de 60 ans.C’était à l’issue d’un procès civil intenté par la famille d’un enfant de quatre ans, décédé dans une piscine, contre le propriétaire de l'établissement en lui réclamant une indemnisation. L’enjeu crucial était de savoir jusqu’à quel âge la victime aurait pu travailler sans accident afin de calculer la base du dommage-intérêt.La plus haute instance juridique du pays a cassé les verdicts de première et deuxième instances selon lesquels ce plafond était de 60 ans. Les juges ont invoqué le changement de la structure économique du pays ainsi que l’amélioration rapide des conditions de vie, en s’appuyant notamment sur l’espérance de vie des sud-Coréens autour de 80 ans et celui de la retraite réel qui dépasse 70 ans.Cette sentence devrait attiser le débat public sur le prolongement du seuil de l’âge des seniors, de 65 ans actuellement, à 70 ans.