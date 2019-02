Sommet Kim-Trump : selon Washington, le format devrait ressembler à celui de Singapour

Photo : YONHAP News

Le format du 2e sommet nord-coréano-américain prévu la semaine prochaine à Hanoï devrait être semblable à la précédente rencontre de Singapour. C’est-à-dire, un entretien en tête-à-tête, un repas ainsi qu’une réunion avec les autres membres des deux délégations. C’est du moins ce qu’a expliqué, hier, un haut responsable du gouvernement américain.Ces propos font présager, selon les observateurs, que le sommet proprement dit se déroulera en une seule journée jeudi, au lieu de deux jours comme il avait été annoncé. Mais un dîner pourrait avoir lieu mercredi soir conforméent aux coutumes diplomatiques.Quant à l’ordre du jour, la même source a fait savoir que le gel des armes de destruction massive était l’un des sujets prioritaires, qui constitue la première étape vers un démantèlement complet. En même temps, l’officiel américain a affirmé que la Corée du Nord devait prendre rapidement des mesures ambitieuses et non pas des dispositifs progressifs.De son côté, la Maison blanche a dévoilé, dans un communiqué sur le prochain sommet Kim-Trump, la promesse faite par le dirigeant nord-coréen au cours du 1er sommet de démanteler les installations liées à l’enrichissement de plutonium et d’uranium.