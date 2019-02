Grâce présidentielle : les hommes politiques et d’affaires exclus de la liste

Photo : KBS News

Le ministère de la Justice a finalisé, hier, le projet de liste d’environ 4 300 personnes qui pourront bénéficier de la grâce présidentielle à l’occasion du 100e anniversaire du mouvement d’indépendance qui tombe le 1er mars prochain.Il s’agit notamment d’individus condamnés pour des faits de délinquance routière, de vol et d’escroquerie ainsi que de centaines de personnes sanctionnées pour leur participation illégale à des rassemblements.En revanche, les hommes politiques et d’affaires, ainsi que ceux condamnés à plus de trois ans de prison ferme en sont exclus.Ce projet va être déposé la semaine prochaine en conseil des ministres avant d’être approuvé par le président de la République. Moon Jae-in pourra apporter des corrections à cette liste.