Particules fines : les mesures d’urgence déclenchées pour la 4e fois depuis le début de l’année

Photo : YONHAP News

Des mesures de lutte contre les particules fines ont été déclenchées aujourd’hui, entre 6h et 21h, dans 16 grandes villes et provinces, sauf l’île méridionale de Jeju. C’est la 4e fois depuis le début de l’année et la première fois depuis l’entrée en vigueur de la loi spécifique en la matière.A Séoul, la circulation des véhicules immatriculés dans la région métropolitaine et classés au dernier rang de l’échelle qui en compte cinq en matière d’émissions de gaz sera interdite pour la première fois, sous peine d’une amende de 100 000 wons, environ 77 euros.Les employés des administrations publiques sont contraints de laisser leur voiture au garage, si celle-ci a une plaque d'immatriculation paire. Enfin, 29 centrales à charbon ou au pétrole doivent limiter leur production à 80 % de leur capacité.