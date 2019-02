Séoul et New Delhi s'engagent à coopérer davantage en matière de 4e révolution industrielle

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu aujourd’hui à la Cheongwadae avec le Premier ministre indien en visite d’Etat de deux jours en Corée du Sud.Tout d’abord, Moon Jae-in et Narendra Modi ont notamment convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines liés à la 4e révolution industrielle, tels que l’intelligence artificielle, la robotique, les TIC, ainsi que la santé et les voitures électriques. A cet égard, il a été décidé de pleinement profiter du « groupe stratégique sud-coréano-indien pour la vision d’avenir » et du « centre d’innovation de recherches conjointes Corée du Sud-Inde à New Delhi » en cours de création.Les deux dirigeants se sont également engagés à coopérer davantage dans les secteurs de la défense et de l’armement, en intensifiant, entre autres, leur front commun contre les crimes supranationaux, tels que le terrorisme et la cybercriminalité.Quant au commerce, Moon et Modi se sont accordés à faire en sorte de porter les échanges commerciaux entre les deux pays à plus de 50 milliards de dollars d’ici 2030. Dans cette optique, ils ont décidé d'achever le plus tôt possible les négociations en vue de réviser l’accord de partenariat économique compréhensif (CEPA), d’adopter le système d’échange électronique de certificats d’origine des produits et d’assouplir les restrictions liées aux importations.Enfin, le chef du gouvernement indien a exprimé le soutien constant de New Delhi aux efforts de Séoul visant à accomplir une dénucléarisation complète de la péninsule en faveur d'une paix permanente. Dans la foulée, les deux chefs d'Etat ont promis de poursuivre leur coopération étroite pour la paix et la prospérité dans le monde entier.