La tournée américaine du groupe de k-pop Blackpink est complète

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop Blackpink fait fureur avant même d’entamer sa première tournée en Amérique du Nord, baptisée « In Your Area » et prévue entre le 17 avril et le 8 mai prochain.Selon son agence YG Entertainment, les 60 000 billets des six spectacles qui seront donnés dans six villes différentes ont tous été vendus.Le groupe composé de quatre jeunes chanteuses s’est classé à la fois au 40e rang dans le classement Billboard 200 des meilleurs albums et au 55e du Billboard Hot 100 en juin dernier. Il cumule également plus de 19,3 millions d’abonnés sur YouTube, soit le plus grand nombre parmi les groupes de k-pop.