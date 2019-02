Selon Trump, le retrait des troupes américaines en Corée du Sud ne figure pas à l'ordre du jour du sommet

Photo : YONHAP News

Le président américain a réaffirmé que la réduction des troupes américaines déployées en Corée du Sud ne serait pas discutée lors de son deuxième sommet avec le dirigeant nord-coréen la semaine prochaine à Hanoï au Vietnam.Donald Trump a tenu ces propos, hier, lors d'une rencontre avec le vice-Premier ministre chinois, Liu He, de passage à Washington pour des négociations commerciales avec les Etats-Unis. Dans la foulée, le locataire de la Maison blanche a fait valoir que son pays maintenait de très bonnes relations avec le Nord, ce qu'il devait à la Chine, avant de souhaiter que ce nouveau tête-à-tête de Hanoï soit un franc succès.Un peu plus tôt, un haut dignitaire du gouvernement américain avait souligné que la question des soldats américains dans le sud de la péninsule ne faisait pas l'objet de tractations et qu'elle ne figurerait donc pas à l'ordre du jour du sommet Trump-Kim.L'officiel américain avait cependant tenu à préciser que les négociations de travail entre les deux camps sous forme de « donnant-donnant » quoique pas encore tranchées étaient en cours. Et d'ajouter qu'il s'agirait du démantèlement de toutes armes de destruction massive liées au programme balistique.A rappeler aussi que le numéro un américain avait déclaré que tout serait mis sur la table sauf la présence des GI's américains au sud du 38e parallèle.