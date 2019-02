Trump va loger au JW Marriott alors que Kim a choisi le Melia Hanoi

Photo : KBS

On sait désormais où vont loger les dirigeants américain et nord-coréen lors de leur nouveau face-à-face qui est prévu les 27 et 28 février à Hanoï.Le ministère vietnamien des Affaires étrangères vient de dévoiler le résultat des discussions protocolaires entre les deux pays. Plus concrètement, c'est au JW Marriott Hotel que Donald Trump a décidé de loger, tandis que Kim Jong-un a opté pour le Melia Hanoi. Ces deux hôtels de luxe se situent à 30 minutes l’un de l’autre en voiture. En particulier, le Melia Hanoi est à 1 km du Metropol Hotel considéré comme le site candidat du sommet le plus plausible.Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a désigné et annoncé quelques zones qui seront placées sous haute surveillance : l'accès du public aux gratte-ciels à proximité de ces emplacement est strictement interdit avec une restriction de tournage. Une unité spéciale de police armée est déployée devant l'Opéra de Hanoï où serait organisé un banquet en l'honneur de Donald Trump et de Kim Jong-un.