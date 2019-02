Yomiuri : Washington examine l'éventuelle reprise du tourisme aux monts Geumgang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis prennent en considération la possibilité d'accepter le redémarrage du projet touristique intercoréen aux monts Geumgang en territoire nord-coréen, dans le cadre d'une compensation préalable à un progrès dans les négociations nucléaires avec le régime de Kim Jong-un.C'est ce qu'on a appris aujourd'hui du Yomiuri Shimbun citant des sources sud-coréenne, américaine et japonaise. Le journal nippon estime que Washington aurait pris cette décision, conscient du fait qu'une telle récompense ferait avancer ces tractations bien qu'il persiste dans son principe de maintenir la pression contre Pyongyang jusqu'à sa dénucléarisation complète.En effet, lors de la récente visite à Pyongyang de l'émissaire spécial du département d'Etat pour la Corée du Nord, Steve Biegun, son interlocuteur nord-coréen Kim Hyok-chol avait formulé cette demande de dérogation aux sanctions internationales. En parallèle, le négociateur nord-coréen avait sollicité la reprise d'un autre projet de coopération Nord-Sud : le complexe industriel de Gaeseong à l'arrêt depuis février 2016 dans le sillage du 4e essai nucléaire du Nord.Après son retour à Séoul avant de rentrer chez lui, Biegun avait rencontré son homologue sud-coréen Lee Do-hoon. Selon ce dernier, le pays ermite ne voudrait pas se dénucléariser sans l'autorisation de ces projets de coopération économique intercoréenne.Toujours selon le quotidien japonais, le tourisme aux monts Geumgang pourrait ainsi reprendre d'autant plus que c'est là que se déroulent les retrouvailles de familles séparées de part et d'autre du 38e parallèle et que l'argent que Pyongyang gagne grâce à ce projet touristique ne correspond qu’à un sixième de celui en provenance du parc industriel mixte de Gaeseong.