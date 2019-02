Selon un ex-agent de la CIA, Kim Jong-un ne veut pas que ses enfants vivent avec l'arme nucléaire

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré au secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo qu'il avait l'intention d'abandonner son programme nucléaire au profit de ses enfants.C'est ce qu'a fait savoir un ancien agent de renseignements américano-coréen lors d'une conférence à l'université de Standford. Selon Andrew Kim, Kim Jong-un a fait cette remarque lorsque Pompeo a effectué sa première visite, début avril 2018 à Pyongyang, avec pour objectif de confirmer la volonté affichée par le dictateur communiste de dénucléariser son régime. Plus précisément, Kim a répondu : « je suis un père et un mari. Et je ne veux pas que mes enfants vivent toute leur vie sous l'arme nucléaire ».La révélation attire une attention d'autant plus particulière qu'elle intervient quelques jours avant le 2e sommet Trump-Kim à Hanoï pour concrétiser un accord de dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.Andrew Kim a accompagné Mike Pompeo dans ses quatre déplacements l'année dernière en Corée du Nord. Il a pris sa retraite, fin décembre 2018. Actuellement il est chef du centre de mission de la Corée de la CIA.