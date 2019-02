Particules fines : les mesures d'urgence sont aussi appliquées aux entreprises privées et aux citoyens

Photo : KBS

Les mesures d'urgence pour lutter contre les particules fines sont maintenues aujourd'hui encore pour le 2e jour de suite. Aujourd'hui étant un samedi, il n'y a pas de restriction sur la circulation alternée en fonction du numéro de plaque d'immatriculation des véhicules du secteur public.Ces mesures d'urgence ont été déclenchées, hier, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la loi concernée le 15 février. A Séoul, une cinquantaine de caméras de surveillance ont été déployées pour détecter les véhicules interdits de rouler. Avant, seules les voitures diesel enregistrées avant 2005 étaient sous contrôle. Mais maintenant, sont concernées celles de plus de 2,5 tonnes immatriculées dans la région métropolitaine et classées au dernier rang de l'échelle qui en compte cinq en matière d'émission de gaz.Le secteur public s’implique plus activement dans cette campagne. Les chantiers ont été sommés de réduire leurs heures de travaux, les centrales thermiques, quant à elles, de limiter leur capacité de production à 80 %.En outre, la municipalité de Séoul a affecté deux fois plus de personnel que d'habitude à la recherche des véhicules tournant dans le vide.