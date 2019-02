Sommet Trump-Kim : les représentants des deux dirigeants poursuivent leurs négociations à Hanoï

Photo : YONHAP News

Dernière ligne droite avant le sommet nord-coréano-américain. Aujourd’hui, à quatre jours de ces retrouvailles, les représentants de Kim Jong-un et Donald Trump se sont retrouvés à Hanoï. Avec au cœur des discussions : fixer les sujets de conversation entre les deux dirigeants.Hier aussi, le nord-Coréen Kim Hyok-chol et son interlocuteur américain Steve Biegun ont échangé sur le contenu de l’accord que Kim et Trump devront signer à l’issue de leur deuxième entrevue. Leurs négociations ont été menées à deux reprises dans la matinée et dans l’après-midi, pendant environ sept heures et demie. Au milieu des pourparlers, ils ont consulté leur gouvernement respectif.Dans ce contexte, les négociateurs sud-coréen et japonais sont eux aussi arrivés hier à Hanoï afin de scruter l’évolution de l’échange entre les délégations de Pyongyang et de Washington.Et des sosies de Trump et de Kim ont mis en scène leur propre tête-à-tête dans le centre de la capitale vietnamienne.