Pyongyang conteste l’information sur le rapatriement forcé de la fille de Jo Song-gil

La Corée du Nord a réagi à l’information, selon laquelle la fille de son ex-ambassadeur intérimaire en Italie Jo Song-il aurait été rapatriée de force. Ce haut diplomate s’était volatilisé en novembre dans ce pays du sud de l'Europe avec sa femme.Son successeur Kim Chon a en effet affirmé que la fille en avait voulu à ses parents qui l’avaient abandonnée et était retournée de son propre gré à Pyongyang, où elle suit un traitement médical, selon les médias italiens.Dans une lettre envoyée à l’Union parlementaire nord-coréano-italienne, Kim a précisé que son prédécesseur avait quitté l’ambassade après une querelle de ménage en raison du handicap mental de sa fille et que son épouse avait elle aussi disparu le lendemain. Il aurait voulu dire par là que leur « défection » n’avait rien à avoir avec des raisons politiques.Par ailleurs, le quotidien italien « La Repubblica » a rapporté que le couple Jo se trouvait en ce moment en Suisse et qu’il était protégé par les services de renseignement américain et britannique.