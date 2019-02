La valeur totale des billets de 50 000 wons va bientôt dépasser la barre des 100 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

La valeur totale des billets de 50 000 wons (40 euros) en circulation devrait bientôt dépasser le cap des 100 000 milliards de wons, pour la première fois depuis leur émission. C’était en juin 2009. Et une coupure sur trois est de 50 000 wons. C’est ce que la Banque de Corée (BOK) nous a appris aujourd’hui.La banque centrale a précisé que fin janvier, le montant avait atteint 99 124 milliards de wons, en hausse de 4 397 milliards de wons sur un mois. C’est un record historique.Le billet en question est particulièrement apprécié lorsque l'on donne de l’argent en espèce à ses proches ou à ses collègues notamment à l’occasion d’un mariage ou d’un décès ou encore comme étrennes du Nouvel an.Et son nombre s’est élevé à un peu plus de 1,98 milliard de coupures fin janvier. Soit 35 % de l’ensemble des quatre billets de banque actuellement en circulation. Les trois autres sont ceux de 1 000, 5 000 et 10 000 wons.