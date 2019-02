Les médias nord-coréens diffusent sans délai le voyage de Kim Jong-un

Photo : KBS News

Les télévisions et journaux nord-coréens étaient jusqu'à aujourd'hui restés plutôt silencieux sur le deuxième sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. Or, ils se sont mis à annoncer le voyage de leur dirigeant à l'étranger, une fois parti le train le transportant vers Hanoï, la ville qui accueillera cette rencontre tant attendue.Selon un programme spécial diffusé hier à 9h par la KCTV, la télévision centrale du pays communiste, Kim a quitté samedi après-midi à 16h32 la gare de Pyongyang sous les applaudissements de son peuple. Le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, a également publié la même nouvelle.Les médias du Nord ont ainsi fait savoir aux habitants la tenue du sommet ainsi que la visite au Vietnam de leur dirigeant. C’est un fait rarissime. Jusqu'ici, les voyages du leader de l'Etat ermite n'avaient jamais été révélés avant son arrivée à destination, en raison de la sécurité.Selon les experts, ce changement de méthode aurait été décidé compte tenu de la circulation d’informations non officielles au sein de la population, d'une part, et de la stabilité du régime suffisamment forte pour révéler le voyage prolongé de son dirigeant, d'autre part. Ceci dit, pour prévenir la moindre agitation, les télévisions nord-coréennes diffusent sans arrêt des productions de propagande du régime.