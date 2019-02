La Corée du Sud s'engage à soutenir son industrie pharmaceutique

Photo : YONHAP News

Le gouvernement apportera des mesures de soutien au développement et à l’exportation de produits pharmaceutiques. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie en visite à l'usine de Daewoong Pharmaceuticals, située à Osong, une ville de la province de Chungcheong du Nord.Selon Sung Yun-mo, ces mesures devront soutenir la recherche de nouveaux médicaments, permettre de réduire la durée des essais cliniques, et alléger les procédures et les coûts administratifs, entre autres. Le ministre a par ailleurs appelé l'industrie en question à créer de nouveaux débouchés à l'étranger et à accroître les investissements visant à mettre au point de nouveaux produits.La Corée du Sud a exporté l'an dernier pour 3,7 milliards de dollars de produits pharmaceutiques et médicamenteux. Cette industrie ne représente que 0,6 % du total des exportations, mais affiche depuis cinq ans un taux de croissance dépassant 10 %.